Istat | a maggio +21mila occupati su mese | +383mila su anno

2023 prosegue la crescita dell'occupazione, secondo i dati, ma rallenta il ritmo: l'incremento è dello 0,1%, pari a 21 mila occupati in più rispetto ad aprile. Rispetto all'anno ...2023 prosegue la crescita dell'occupazione, secondo i dati, ma rallenta il ritmo: l'incremento è dello 0,1%, pari a 21 mila occupati in più rispetto ad aprile. Rispetto all'anno ......4% per la stima preliminare dell'. Significa che mediamente i prezzi al consumo nel nostro ... Cosa accadde un anno fa I prezzi aumentarono dell'1,2% rispetto a. In altri termini, tra...

L'inflazione rallenta al 6,4%, Istat: «Prezzi fermi rispetto a maggio». Ma per alimentari listini ancora alle ilmessaggero.it

Buone notizie dal mondo del lavoro. Secondo la nota dell’Istat, a maggio 2023 prosegue la crescita dell’occupazione (+21 mila rispetto al mese precedente) e il numero degli occupati sale a 23milioni 4 ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...