Israele colpisce Hamas in Europa Nel mirino anche l’amico di Dibba

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il ministro della Difesa israeliano ha firmato le ordinanze per il sequestro dei fondi, per un ammontare di oltre un milione dollari, che, considerata un’organizzazione terroristica da diversi Paesi tra cui gli Stati Uniti e dall’Unione europea, ha versato segretamente a cinque dei suoi uomini operanti in. All’operazione ha collaborato lo Shin Bet, l’agenzia d’intelligence interna israeliana. Tra i cinque figuraMohammad Hannoun, fondatore dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, che negli anni passati è finita al centro di numerose inchieste per le attività di raccolta fondi destinati alle famiglie dei kamikaze palestinesi. Due anni fa era stataoggetto di una segnalazione dell’Antiriciclaggio a seguito di presunti finanziamenti ad. A gennaio ...