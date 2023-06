Isola 17 | ex naufrago lasciato dopo la fine del reality | “Cornuto e mazziato!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 30 giugno 2023) All’interno de L’dei Famosi Gian Maria Sainato più volte aveva parlato di una persona che lo aspettava fuori dal programma e con la quale era desideroso di scoprire come sarebbero andate le cose al suo ritorno. Il concorrente delshow condotto da Ilary Blasi aveva svelato di definirsi bisessuale, in quanto attratto sia da uomini che da donne e che la sua ultima relazione prima di partire per l’Honduras è stata con una ragazza, con la quale c’era il progetto di rivedersi una volta terminato il programma: Sono bisessuale e non è una cosa che ho mai nascosto o di cui mi sono vergognato. Tra uomini e donne non ho preferenze. davvero, non saprei dire se preferisco i ragazzi o le ragazze. Tutto dipende dalla personalità di chi incontro e mi colpisce. Magari ho avuto più flirt con uomini, però non così tanti di più e quindi non mi posso ...