‘Ischia Film Festival’ | premio alla carriera per Renato Carpentieri

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 6 minuti“Per uno strano caso del destino – dichiara– neldi Mario Martone “Noi credevamo”, ho interpretato Carlo Poerio, il personaggio che era stato prigioniero proprio al Carcere borbonico del Castello Aragonese. Quindi, venire all’IschiaFestival è per me una doppia grande emozione. Rivivo, in prima persona, le emozioni che, a sua volta, ha vissuto tramite me un mio personaggio. Guardando indietro, non volevo fare l’attore teatrale, volevo fare il fisico. Poi, all’Università scelsi la Facoltà di Architettura. La passione per la recitazione l’ho sempre avuta; il Cinema, però, è arrivato tardissimo. Ho girato il mio primonel 1989, all’età di 46 anni. Oggi, dopo tanti anni, non smetto di avere in cantiere diversi progetti e di svolgere il mio ...

Ospite della serata il regista Pippo Mezzapesa con "Ti mangio il cuore". Spazio al cinema d'oriente con un focus sulla Cina con la proiezione in anteprima europea di "How" di Teng Liu, The silent ...Oggi atteso, all'Festival, l'attore Renato Carpentieri cui sarà consegnato il premio 'Award' alla carriera. 'Passione, dedizione, partecipazione sono le condizioni necessarie per fare un grande ...