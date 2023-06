Io ho distrutto il progetto delle piante dei bambini del vicino - sono furiosi ma non è colpa mia

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie La vicina difende la sua decisione di distruggere ilpere spiega il motivo del suo atto di distruzione. La storia è diventata virale sui social media, con molti utenti che concordano con la sua posizione. La discussione si è incentrata su chi aveva ragione: la vicina o i genitori che avevano creato ilper i. Scopri di più su questa controversia e condividi la tua opinione. Di cosa parliamo in questo articolo... Una donna haundipernel suo cortile Ha spiegato che il terreno del cortile è coperto da un pavimento in cemento a griglia Ha schiacciato leaccidentalmente inizialmente, ma in seguito lo ...