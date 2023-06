Invasion 2 | data d' uscita e prime immagini dalla nuova stagione | guardiamo il trailer della serie Apple TV+

(Di venerdì 30 giugno 2023) La secondadi, latv targata ? TV+, sta per arrivare, e possiamo già dare un'occhiata a ciò che ci attende grazie ale alledei nuovi episodi. La Terra è ancora in pericolo nella secondadi, latv di ? TV+ che farà ritorno ad agosto sui nostri schermi con dei nuovissimi episodi, di cui vediamo oggi lee un teaser. Il 23 agosto 2023 arriverà su ? TV+ primo di dieci episodi di2, seguito da un nuovo episodio ogni settimana, sempre di mercoledì, fino al 25 ottobre. È questo l'appuntamento da segnarsi sul calendario per i prossimi mesi, mentre quest'oggi possiamo ...

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Apple TV+ ha annunciato ladi uscita e ha rilasciato le prime immagini della seconda stagione di, che sarà disponibile da ...Apple TV+ annuncia i film in arrivo nel 2023, da Argylle a Tetris Cosa ci riserva2 " Non potrei essere più entusiasta del ritorno disu TV+ ", ha affermato il co - creatore e ...... il colpo di scena che aveva chiuso il primo episodio di Secret. La rete che trasmette la ...nel 2024 e neanche le interruzioni da parte dello sciopero WGA dovrebbero aver influito sulla...

Invasion 2, data d'uscita e prime immagini dalla nuova stagione ... Movieplayer

Guardate il primo teaser trailer e scoprite la data d'uscita di Invasion 2, seconda stagione della serie fantascientifica di Apple TV+.La seconda stagione di Invasion, la serie tv targata TV+, sta per arrivare, e possiamo già dare un'occhiata a ciò che ci attende grazie al trailer e alle prime immagini dei nuovi episodi.