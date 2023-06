Inter | ufficiale l’addio a Samaden

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’saluta ufficialmente il suo responsabile del settore giovanile Robertodopo 33 anni in nerazzurro L’saluta ufficialmente il suo responsabile del settore giovanile Robertodopo 33 anni in nerazzurro. La nota del club: «Dopo 33 anni, si conclude la carriera di Robertoin nerazzurro. Il percorso, costellato di trionfi e intuizioni, ha contribuito alla crescita nel Settore Giovanile del nostro Club. Buona fortuna, Roberto»

Roberto Samaden ha lasciato l'Inter dopo 33 anni di lavoro al servizio del Settore Giovanile del club nerazzurro. Questo è il comunicato ufficiale. COMUNICATO – "Ogni anno ci poniamo come obiettivo pr ...