Inter | si sblocca l’affare Brozovic | ma arriva un no pesante

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il calciomercato dell’stenta a decollare. A parte gli arrivi di Bisseck e Thuram, i nerazzurri non sono riusciti ancora a lanciare l’affondo decisivo per i restanti obiettivi di mercato. Il motivo è facilmente intuibile: serve liquidità. Prima le cessioni, poi gli acquisti. Onana è il primo nome sulla lista dei cedibili, il Manchester United dovrebbe presentare un’offerta di circa 50 milioni che permetterebbe all’di iniziare il proprio mercato. Prima di lui potrebbe partire Marcelononostante la trattativa per la sua cessione abbia vissuto una giornata particolarmente tribolata. SiIeri notteera ceduto, questa mattina la trattativa ha subito un clamoroso stop. Per aumentare l’ingaggio proposto al calciatore (offerta 20, richiesta 30), ...

Siil mercato del Monza: Galliani in azione per accontentare le richieste di PalladinoIl Monza ... svincolato a partire da domani dopo la scadenza del contratto con l'e ai margini nell'...L'Frattesi e vince il derby col Milan . Arabia no, Arabia sì: il tira e molla di Brozo. Il tira e molla degli ultimi giorni aveva, a un certo punto, lasciato più di uno spiraglio a un ...Brozovic apre al trasferimento in Arabia Dopo aver raggiunto l'accordo economico con l'- per 23 milioni di euro tra parte fissa e bonus - gli emissari del club arabo sono partiti alla volte di ...

Inter, Brozovic dice sì agli arabi e sblocca Frattesi la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Marcelo Brozovic saluta l'Inter e accetta l'avventura araba con l'Al-Nassr. Secondo la Gazzetta dello Sport è stato raggiunto un accordo verbale tra i sauditi e il centrocampista croato grazie al lavo ...