Inter | si pensa al post Onana | spunta un nuovo profilo dalla Serie A

...gli arabi hanno aumentato l'offerta per il cartellino.21.15 Azpilicueta -, dietrofront ... la Fiorentina nondi cederlo e al momento niente di concreto nonostante vari sondaggi20:50 ...2023 - 06 - 30 19:36:47 Leicester, interesse per Casadei Il Leicester di Enzo Marescaa ... 2023 - 06 - 30 17:05:11, addio a Gagliardini Roberto Gagliardini non è più un giocatore dell'Lo stesso vale anche per Pirola, riscattato per cinque milioni dall', nonostante il controriscatto non esercitato dai nerazzurri. Ciò detto, siamo ancora in una fase iniziale del mercato, con il ...

DALLA SPAGNA: L'INTER PENSA A SIMON PER IL DOPO ONANA - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter e Juventus studiano le strategie di mercato per potenziare le rispettive rose nelle prossime settimane. Secondo quanto le ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero intavolare una trattativa ...Con il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot la Juve si tira indietro nella corsa al giocatore: l'Inter ora può chiudere.