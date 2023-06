Inter-Sassuolo | nuovo incontro per Frattesi | le ultime

Stasera a Rimini c'è il 'Gran galà di apertura ufficiale del calciomercato' , quale occasione migliore per portare avanti le trattative Il centrocampista delè sempre nel mirino dell',......ore l'ad Marotta incontrerà quello delCarnevali e proveranno insieme a trovare l'accordo. La distanza è sulla valutazione che gli emiliani danno al centrocampista: 40 milioni. L', ...... costo 18,5 milioni di euro 21) NICOLAS SEIWALD Dal Salisburgo al Lipsia : costo 20 milioni di euro 21) ANDREA PINAMONTI* Dall'al: costo 20 milioni di euro *esercitato il riscatto ...

L'Inter incontra il Sassuolo per Frattesi. La Roma aspetta e spera - Sportmediaset Sport Mediaset

Davide Frattesi è al centro del mercato italiano. Stasera a Rimini c'è il gran galà di apertura ufficiale del calciomercato, quale occasione migliore per portare avanti le trattative Il centrocampist ...Sono in quattro le calciatrici che lasciano l’Inter Women: chi per provare nuove sperienze altrove, chi per appendere i propri scarpini al chiodo. A comunicarlo è il club nerazzurro attraverso il prop ...