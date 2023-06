Inter | possibile scambio con la Salernitana Obiettivo Bonazzoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Federicopotrebbe tornare nella sua vecchia casa, l’. Fabrizio Romano su Twitter spiega la formula che lo riporterebbe a Milano dalla. RITORNO – Federicosarebbe assolutamente un gradito ritorno in casa. La dirigenza nerazzurra cerca una quarta punta con la speranza di cedere Joaquin Correa nelle prossime settimane. Il giovane proveniente dal settore giovanile del club meneghino ha giocato nelle ultime due stagioni con la. La formula che lo potrebbe riportare all’è uno. I nerazzurri e i granata stanno negoziando e sarà coinvolto anche Gaetano Oristanio, attaccante che ha disputato l’ultimo anno in prestito in Olanda al Volendam.-News - Ultime notizie e ...

Commenta per primo Si allunga la lista già chilometrica dei portieri che l'sta seguendo per sostituire André Onana ,nuovo acquisto del Manchester United. Secondo quanto riportato da Marca , i nerazzurri stanno valutando il nome di Unai Simon, estremo ...La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà... ci saranno presto nuovi aggiornamenti in merito alla questione Lukaku trae Chelsea. La ..."Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra per la quale tifo da sempre (ora lo posso dire.) ma ciò non è stato, peccato.per me significa famiglia. Famiglia come quella che ...

Inter, D'Ambrosio saluta: "Avrei voluto finire qui la carriera, non è stato possibile" Sky Sport

Robin Gosens è sulla lista delle possibili cessioni per l'estate dell'Inter, ma non è ovviamente l'unico. Ci sono altri due nomi che potrebbero fruttare entrate.