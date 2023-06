Inter | nuova offerta in attacco | fissato il riscatto

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sono giorni molto caldi per il mercato dell’. Ausilio e Marotta sono costretti a fare i ‘salti mortali’ per accontentare Inzaghi Dopo un’annata difficile abbiamo visto nel finale di stagione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Lastagione prendera' il via nel weekend del 20 agosto e finira' il 26 maggio 2024. Saranno ..., Lazio e Fiorentina). Ufficializzate anche le date della Coppa Italia: si parte il 6 agosto ...L'appuntamento conclusivo di Roma è il 15 maggio, quando scopriremo chi succederà nell'albo d'oro all', o se i nerazzurri si confermeranno ancora campioni.L'Europa e la Champions League fanno ormai parte del passato per Leo Messi , approdato oltreoceano e pronto a cominciare unaavventura con l'Miami. La Pulce ha però lasciato il segno fino all'ultimo e, nonostante una stagione non eccezionale a livello di club, ha conquistato svariati premi. Eletto 'miglior ...

D'Ambrosio lascia l'Inter: "Avrei voluto chiudere la carriera qui ... Goal.com

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ..."AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il calciatore ha firmato ...