Inter non solo su Trubin | scelto il nome per il secondo portiere ? SM

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’lavora sull’eventuale cessione di André Onana e su colui che potrà essere il suo erede tra i pali: non c’è però solamente ildi Anatolij, ma anche quello del possibile. A riferirlo è SportMediaset.? L’potrà ricevere già nelle prossime ore un’offerta ufficiale dal Manchester United per André Onana. Ha già in mente ildel sostituto, cioè Anatolij(vedi QUI). Ma pensa anche al. Avanza perciò l’idea di prendere Emil Audero, anche perché oggi scade ufficialmente il contratto di Samir Handanovic e l’ha bisogno di occupare il posto lasciato libero. A riferirlo ...

Ma qualcosaè andata come previsto. L'Al - Nassr, da tempo d'accordo con l'per acquistare il cartellino di Brozovic per 23 milioni di euro, ha cambiato, secondo quanto riporta Sky Sport, ...Quest'anno l'Empolivorrebbe venderlo a meno di offerte irrinunciabili, il piano è quello di ... Il trequartista piace anche ae Roma, che l'ha individuato come alternativa a Dybala . Nei ...OFFERTE TROPPO BASSE - 'In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo,soloe Roma, ma quello che posso dire èci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, ...

Carnevali: “Frattesi Offerte attuali non ci soddisfano. Oggi incontro con Inter e…” fcinter1908

Dalla Roma all’Inter, non mancano le società a cui è stato associato il nome del calciatore neroverde, che si prepara ad infiammare la contesa. Nulla però è ancora definito come confermato oggi anche ...Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic avrebbe dovuto svolgere le visite mediche con l'Al-Nassr ma la trattativa si è di nuovo arenata ...