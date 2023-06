Inter Miami | Martino | «Messi non è in vacanza | vogliamo vincere»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Le parole del Tatadopo la nomina ufficiale come nuovo allenatore dell’. Tutti i dettagli Il Tataha parlato nella conferenza stampa di presentazione all’. PAROLE – «Capita di associarealle vacanze ma non è questo il caso.essere competitivi e nessuno verrà qui senza voler essere competitivo. Penso che sia un campionato in continua evoluzione, ho sempre trovato questa opportunitàessante . Il fatto che il miglior giocatore del mondo decida di giocare in questo campionato farà sì che si aprano nuove prospettive».

L'ha grandi ambizioni e lo ha confermato portando in squadra Lionel Messi e Sergio Busquets . Ma non solo. La formazione di MLS ha annunciato in queste ore anche il nuovo allenatore. Non uno ...Spostandoci, invece, dall'altra parte dell'Atlantico, il nuovo tecnico dell'disarà l'ex Barça (Argentina, Messico, ecc...) Gerardo El Tata Martino che in Florida, oltre a Lionel Mess i, ...Gerardo 'Tata' Martino , nuovo tecnico dell', in conferenza stampa si sente di fornire garanzie sulle motivazioni di Messi e Busquets, in arrivo nelle prossime settimane. Il Tata tornerà ...

