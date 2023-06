Inter | Marotta | “Frattesi? Carnevali è abile | il prezzo continua a salire”

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Brozovic? E’ arrivata questa richiesta, posso dire che chi decide non è la società ma sempre il calciatore”. Lo ha detto Giuseppea Rimini nel giorno di apertura del calciomercato estivo, parlando delle trattative più calde della sua: “all’? Giovanni è bravo e. Sa destreggiarsi sul mercato. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte e il…”. Risponde: “Spero che nessuno mi chieda Berardi…”. SportFace.

Commenta per primo Giuseppefa il punto sul mercato dell'. L'amministratore delegato del club nerazzurro ha dichiarato al Gran galà di apertura ufficiale del calciomercato a Rimini: 'Il fenomeno del mercato arabo è ...Beppe, amministratore delegato dell', fa il punto sulla situazione Brozovic e non solo: le dichiarazioni Beppeha così parlato della situazione in casae non solo in occasione del ...L'amministratore delegato dell', Beppe, mentre parla al telefono prima del Gran Galà di questa sera a Rimini che darà il via al calciomercato estivo 2023

TMW - Inter, Marotta parla di Brozovic all'Al Nassr: "Chi decide è sempre il calciatore..." TUTTO mercato WEB

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Dopo l'incontro tra Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali per provare a chiudere il passaggio di Davide Frattesi all'Inter, si continua a trattare a oltranza. Calciomercato Inter, Inzaghi aspetta Frat ...