Inter | Marotta | 'Brozovic? Decide il giocatore | continua a salire il prezzo di Frattesi'

Beppe, amministratore delegato dell', fa il punto sulla situazione Brozovic e non solo: le dichiarazioni Beppeha così parlato della situazione in casae non solo in occasione del ...L'amministratore delegato dell', Beppe, mentre parla al telefono prima del Gran Galà di questa sera a Rimini che darà il via al calciomercato estivo 2023- L'arrivo di Beppe #al Grand Hotel di Rimini per l'evento di apertura del #calciomercato estivo " @calciomercatoit pic.twitter.com/ebaRRtTcAT Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 30, ...

Inter, perché Brozovic può bloccare il mercato di Marotta: lo scenario Virgilio Sport

Dopo l'incontro tra Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali per provare a chiudere il passaggio di Davide Frattesi all'Inter, si continua a trattare a oltranza. Calciomercato Inter, Inzaghi aspetta Frat ...La scorsa mattina, De Laurentiis e Marotta sono stati fotografati insieme. Secondo "Il Quotidiano", il nerazzurro ha chiesto di Meret.