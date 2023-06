Inter | la società saluta Skriniar | “Sei stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni”

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’ha ufficialmenteto Milan, il cui contratto è in scadenza oggi e in procinto di diventare un calciatore del Psg. “Seidi: si conclude qui l’avventura di Milancon la maglia dell’. All’dall’estate 2017,è stato uno dei protagonisti dello straordinario percorso di crescita dell’, iniziato con il ritorno in Champions League del 2018 e coronato con la conquista di cinque trofei nelle ultime tre”, si legge nella nota dellanerazzurra. “Uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane: questi i trofei vinti da...

Marcelo Brozovic all'Al - Nassr non s'ha da fare. Da casae dall'Arabia Saudita arrivano clamorose novità riguardo il futuro del centrocampista croato. ...dell'acquisto del giocatore e la...Il closing dell'operazione, subordinato "alia " al positivo completamento della procedura ...ed il know - how delle persone del nucleo in un'ottica di sviluppo e crescita futura della, ......e Juve, alcune big della Premier League. I tifosi bergamaschi si augarono di non dover salutare un talento così importante per le solite necessità economiche delleA cura di Massimo ...