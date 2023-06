Inter | ecco il 30 giugno | quasi tutto definito ma resta un solo mistero

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023)alle prese con le pulizie di fine primavera. L’estate è già iniziata e ufficiosamente anche il calciomercato, ma in casa nerazzurra non sono state prese tutte le decisioni importanti alla voce “uscite” dalla rosa. E quella probabilmente più attesa è ancora avvolta nelULTIMO GIORNO – Il 30è arrivato. È il giorno dei saluti. C’è chi li ha già fatti, chi temporeggia e chi probabilmente non ha bisogno di farli. Ma andiamo per gradi… L’addio di Roberto Samaden all’dopo trentatré anni chiude un ciclo e ne apre un altro. Lo storico Direttore del Settore Giovanile dell’non va consideratocome elemento chiave per il vivaio ma è alla Prima Squadra che bisogna guardare. Nel frattempo il calciomercato si appa iniziare ufficialmente. ...