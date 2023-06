Inter e Salernitana al lavoro per uno scambio

Commenta per primo Questa sessione di mercato potrebbe regalare uno scambio di mercato tra. I due club, in contatto da diverse settimane, stanno infatti lavorando su un'operazione che riporterebbe Bonazzoli all', con Gaetano Oristano che invece andrebbe in Campania. ......anche sulla situazione di Frattesi ma la mezzala del Sassuolo sembra ormai destinata all'con ... da Brescianini che può rinnovare per poi andare al Frosinone a Maldini che piace alla. ...... tanto da iniziare a sognare la Serie A: sembrerebbe vicino all'di Trapattoni , ma poi l'... Lui fa di tutto, con 17 gol in campionato più uno, quello dello spareggio contro laall'...

Inter, possibile scambio con la Salernitana. Obiettivo Bonazzoli Inter-News.it

Si parla di un clamoroso ritorno all'Inter, dopo quasi nove anni: ne ha parlato anche l'agente, avvistato nella sede nerazzurra ...Appuntamento a casa Milan tra l’agente Beppe Riso e la dirigenza rossonera. Un summit per parlare di tante situazioni in essere e di rilevante importanza. In primis la situazione Tonali: ultimi dettag ...