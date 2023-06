Inter | clamoroso stop per Brozovic | l’Al Nassr ha cambiato le carte in tavola

(Di venerdì 30 giugno 2023)a Milano, proprio quando l’affaresembrava in via di definizione, la trattativa ha invece subito una brusca frenata....

Non più 23 milioni di euro (da versare all') ma una nuova proposta da15 ...Commenta per primoa Milano , proprio quando l'affare Brozovic sembrava in via di definizione, la trattativa ... l'Al Nassr ha poi cambiato le carte in tavola con l', modificando quella ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Brozovicribaltone. Sportitalia: si va verso il sì all'Al - Nassr Marcelo Brozovic e ilribaltone: il centrocampista croato ha dato il suo sì al passaggio all'Al - Nassr. Torino, ...

Inter, clamoroso stop per Brozovic: l'Al Nassr ha cambiato le carte in ... Calciomercato.com

L’Al Nassr vuole cambiare le condizioni economiche per l’acquisto di Brozovic dall’Inter, trattativa bloccata.Clamoroso a Milano, proprio quando l’affare Brozovic sembrava in via di definizione, la trattativa ha invece subito una brusca frenata. Dopo aver raggiunto l’accordo con il calciatore sulla base di un ...