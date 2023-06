Inter | CLAMOROSO STOP PER BROZOVIC | l’Al Nassr ha cambiato le carte in tavola

(Di venerdì 30 giugno 2023)a Milano, proprio quando l’affaresembrava in via di definizione, la trattativa ha invece subito una brusca frenata....

Uncolpo di scena rischia di cambiare il futuro di Marcelo Brozovic . Sembrava tutto fatto per il trasferimento del calciatore dell'all'Al - Nassr , con il centrocampista croato che nelle ...Non più 23 milioni di euro (da versare all') ma una nuova proposta da15 ...Commenta per primoa Milano , proprio quando l'affare Brozovic sembrava in via di definizione, la trattativa ... l'Al Nassr ha poi cambiato le carte in tavola con l', modificando quella ...

Inter, clamoroso stop per Brozovic: l'Al Nassr ha cambiato le carte in ... Calciomercato.com

E' del clamoroso quanto sta accadendo intorno alla trattativa per il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al Nassr ...I nerazzurri avrebbero stoppato per un attimo l’operazione che vede coinvolto il croato. Il motivo è da non crederci. Cosa accade ora Marcelo Brozovic e l’Inter sono ormai in procinto di dirsi addio.