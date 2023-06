Inter | assalto a Frattesi | oggi l’incontro decisivo

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’prepara l’, dopo il sì di Brozovic all’Arabia Saudita, ecco che i nerazzurri proveranno a convincere il Sassuolo L’prepara l’, dopo il sì di Brozovic all’Arabia Saudita, ecco che i nerazzurri proveranno a convincere il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,ci saràtra le parti per provare a chiudere l’intesa sulle cifre.

Inter, Brozovic dice "sì" all'Al-Nassr: ora l'assalto a Frattesi Sky Sport

