(Di venerdì 30 giugno 2023) Più di 650 arresti nella notte nelle violenze in Francia, la corte d’appello di Londra boccia la deportazione dei migranti in Ruanda, la corte suprema statunitense revoca le misure di discriminazione positiva nelle università. Leggi

, la Juventus mette in vetrina anche i suoi gioielli. Dopo l'ultima stagione particolarmente ... la Juve spera di guadagnarci parecchio, anche per poter poi investire questi soldimercato. ...Il clima che si respira non è dei migliori, masi cerca anche di pensare, condividere e ... C'era anche Federica Sabellico, mamma di Thomas, strettasuo immenso dolore 'La ringrazio di ...suo incontro pubblico con gli elettori, la sera precedente Schlein ha affrontato il tema in ..., il Ministro della Protezione civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci nei prossimi ...

Intanto nel mondo Internazionale

Ecco come si presenta il nostro cielo nel periodo che va dal 3 al 9 luglio, cari amici dell'Oroscopo di Diamante. La settimana si apre ...Un hub logistico per le esercitazioni a fuoco e a lunga gittata di cannoni, obici, blindati e carri armati con tanto di depositi munizioni e mezzi da guerra, caserme e alloggi per i militari (...) ...