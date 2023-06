INPS chiede di iscriversi a gestione separata parasubordinati | devo preoccuparmi?

Leggi su fmag

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il messaggio ha un nome e un numero: è il messaggionumero 2298/2023. A differenza delle altre comunicazioni, però, questa ha fatto sobbalzare parecchi contribuenti (in regola) dalla sedia. Vuoi per i toni, vuoi perché più che una informazione sembrava una perentoria richiesta a cui assolvere nell’immediato. “Gentile NOME, non abbiamo ricevuto la tua domanda di iscrizione allacome “Parasubordinato”. Mail dell’Detta così, sembra che l’incauto e inconsapevole contribuente sia manchevole in qualcosa. De facto, però, non c’è da preoccuparsi: si tratta di una innocua comunicazione in cui l’invita chi non l’ha ancora fatto adallaper. Sembrerebbe, ...