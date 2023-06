Inflazione alle stelle? Colpa dei bonus | l' accusa di Carlo Stagnaro

(Di venerdì 30 giugno 2023) ": è dover vivere pagando i prezzi dell'anno prossimo con lo stipendio dell'anno scorso". Nel momento in cui cito la frase - icastica quanto anonima - affissa all'università di Berkeley negli anni 70, Giorgia Meloni ha appena attaccato la Bce che alza i tassi di altri estenuanti 25 punti base; e l'Istat certifica che l'nta, ancora al 6,4%, e il carrello della spesa scende a +10,7%., classe '77, economista, consulente di svariati governi, direttore Ricerche e studi dell'iperliberista Istituto Bruno Leoni non ride. Ma neanche si dispera. Anzi.Caro, allora ha ragione la Meloni: l'cala di suo, e la Lagarde deve smetterla di stringere sul costo del denaro, ché la cura rischia di esser peggio della malattia? «No. ...

...parole di Jerome Powell - dicono gli analisti di ActivTrades - che ha adottato ancora una posizione restrittiva sui tassi. Il presidente della Fed ha espresso preoccupazione per l'che ...... "Bisogna fare di più, ne stiamo discutendo con Giorgetti" Bce: "Prospettive crescita e...europeo all'Economia Paolo Gentiloni - criticato da Meloni nel suo intervento davantiCamere ......le famiglie con il taglio del cuneo fiscale e contributivo e rispondiamo con concretezza... e sostenere chi si trova più in difficoltà in un momento in cui l'continua a mordere i salari ...

La Bce dà la colpa dell'inflazione alle imprese. E alzerà di nuovo i tassi Avvenire

Cattive notizie per l’euro in arrivo dalla Germania. Non soltanto i dati sull’inflazione sono stati superiori alle previsioni degli analisti, ma sono stati anche superiori al mese scorso. Questo ...Gli stress test della Fed mostrano forze e debolezze del sistema bancario americano, già messo in allarme dal crollo di Silicon Valley Bank e altri istituti. L’innalzamento dei tassi e i timori global ...