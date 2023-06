Indiana Jones e il quadrante del destino ha una scena post credits?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 30 giugno 2023) Se vi state chiedendo see ildelabbia unala risa è no. Dopo aver finito di vedere in sala il quinto capitolo della saga con Harrison Ford nel panni dell’archeologo più amato del mondo, potrete quindi tranquillamente alzarvi dalla poltrona senza il timore di perdervi qualche rivelazione importante dopo i titoli di coda. Questo però non significa che non ci sarà un seguito. Le scene– significative o meno che siano – servono di solito a lanciare nuovi film (sequel o spin-off) e a stimolare la curiosità del pubblico. Un escamotage piuttosto utilizzato negli ultimi anni, soprattutto quando si parla di cinecomic. E, pur non appartenendo al genere, forse ...