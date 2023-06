Incredibile errore dell' United Airlines | invece di Dublino | un uomo finisce a Dubai!

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Un TikToker ha condiviso la sua esperienza caotica con, che lo ha mandato in giro per il mondodi portarlo direttamente a destinazione. L', che voleva volare a, hascoperto che il suo volo era stato prenotato per Dubai. Dopo una serie di confusioni e cambiamenti di prenotazione, si è ritrovato a fare scalo a Parigi, Tailandia, Manilla e Istanbul prima di raggiungere la sua destinazione finale. Il video di questa esperienza è diventato virale su TikTok e gli utenti hanno apprezzato l'atteggiamento positivononostante la situazione stressante. Alcuni hanno scherzato sul fatto chegli stesse offrendo un tour del mondo gratuito. ...