(Di venerdì 30 giugno 2023) L'in località Cura Nuovaquesta mattina ain località Cura Nuova, in provincia di Grosseto, dove un’è uscita fuori strada, si èe ha preso: nell’è rimasta gravemente ferita ed ustionata una donna di 79 anni. I sanitari del 118 della Asl Toscana sud est hanno soccorso l’anziana, che è stata portata in codice 3 al Centro grandi ustionati di Pisa. Era intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 3 che non ha potuto ripartire per condizioni meteo avverse. La donna è stata trasferita con un’ambulanza infermierizzata della Misericordia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

questa mattina aMarittima in località Cura Nuova, in provincia di Grosseto, dove un'auto è uscita fuori strada, si è ribaltata e ha preso fuoco: nell'è rimasta gravemente ...... uno dei quali resta vittima dell'. Dall'altro i mostri per definizione: alcuni ragazzi ... parte di uno schema ormai consolidato nel quale lafinisce nella trappola della lapidazione ...... soprattutto in termini di privacy e di sorveglianza di. Il crimine informatico organizzato, ... o il vostro partner, vi dice con tono disperato che è coinvolto in unstradale ed è in ...

Incidente a Massa Marittima, a fuoco auto ribaltata: ustioni gravi per ... Adnkronos

Home Adn Kronos Incidente a Massa Marittima, a fuoco auto ribaltata: ustioni gravi per 79enne Incidente questa mattina a Massa Marittima in località Cura Nuova, in provincia di Grosseto, dove un’auto ...Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente a Cura Nuova, in prossimità di Massa Marittima. Un'auto è uscita fuori strada, si è ribaltata e ha ...