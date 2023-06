Incidente a Canazei | furgone finisce nella scarpata e si ribalta

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - Sono sette le persone coinvolte in unstradale verificatosi questa mattina in Val di Fassa sulla strada che daporta a Passo Sella. Undel locale Ski Team Fassa è uscito di stradazona di Pian Schiavaneis finendo,to, in una. Quattro persone sono state soccorse in codice rosso ma non avrebbero mai perso conoscenza. Tra i feriti anche un bambino di 10 anni. Gli occupanti sono tutti originari della Val di Fassa. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco volontari, soccorso alpino, tre elicotteri e i carabinieri.

