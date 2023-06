Incidente a Canazei | furgone finisce nella scarpata | 4 feriti gravi

Leggi su agi

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - Sette, quattro incondiuzioni, ma non in pericolo di vita. È il primo bilancio delssimostradale avvenuto lungo la strada statale 242 che daporta a Passo Sella in provincia di Trento. Un pulmino per cause ancora in corso di accertamento dopo le ore 8,30 di venerdì è uscito di strada in un tratto rettilineo all'altezza del piccolo ponte a Pian Schiavaneis finendo nel torrente Antermont. Gli occupanti, tutti della Val di Fassa, sono estratti coscienti dai soccorritori. Ferito anche un bambino di 11 anni originario di San Giovanni di Fassa che è stato elitrasportato all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano. Di San Giovanni anche altri tre, un uomo classe 1955, uno del 1956 e l'altro del 1956. Imeno ...