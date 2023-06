Incendi | un vertice a Fondi per prevenire l’emergenza

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023)– Si è tenuto ieri mattina, presso il Comune di, unconvocato dal sindaco Beniamino Maschietto per affrontare il fenomeno dei roghi boschivi che ogni anno affligge il Sud Pontino. Oltre al neonominato presidente della commissione Ambiente Raffaele Gagliardi e agli assessori Stefania Stravato, Fabrizio Macaro e Antonio Ciccarelli che, ognuno per il proprio settore di competenza, hanno esposto le varie problematiche rilevate sul territorio, hanno preso parte al confronto delegazioni e rappresentanti dei vigili del fuoco di Latina, della Polizia Municipale, dei Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di. Nonostante quest’anno, fortunatamente, il fenomeno ancora non sia “esploso”, è attivo già dallo scorso lunedì il ...