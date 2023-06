In volo su Milano Pride 2023

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sabato 24 giugno, oltre 300.000 persone si sono scese in strada e in piazza per il, una straordinaria festa di libertà, a favore dei diritti LGBTQIA+ e non solo, che ha letteralmente tintocon i colori dell’arcobaleno. Quest’anno con particolare attenzione ai diritti delle famiglie omogenitoriali, delle persone transgender e non binarie, ma anche dei migranti e delle persone con disabilità.è il culmine delMonth, un festival diffuso che per tutto il mese di giugno ha promosso inclusività, diritti, autodeterminazione con oltre 147 eventi, spettacoli, talk, mostre e installazioni, inclusi quasi 40 appuntamenti e dibattiti nelleSquare nel quartiere di Porta Venezia il 22 e il 23 giugno. “Vedere oltre ...