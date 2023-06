In Francia terza notte di violenze per la morte di Nahel | 421 fermi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il presidente francese ha convocato per oggi alle 13 una nuova riunione della cellula di crisi, la seconda in due giorni.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, presiede a Parigi una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale, rientrando in anticipo da Bruxelles dove si sta svolgendo il Consiglio europeo se i ...Oltre 40mila agenti schierati, auto incendiate, commissariati assaltati, saccheggi. Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato che 667 persone sono state arrestate nellanotte di violenze per l'uccisione, martedì scorso a Nanterre , nella periferia di Parigi, del giovane Nahel . Il ragazzo, di 17 anni, che guidava una Mercedes senza patente, non si è fermato ......00 a Parigi, per la seconda volta in due giorni, dopo unanotte di violenze ina seguito della morte di un adolescente ucciso da un agente di polizia,. Lo ha annunciato l'Eliseo. Il ...

Terza notte di violenze in Francia: saccheggi e scontri. Fermate oltre 660 persone - Macron convoca nuova riunione unità crisi alle 13 - Macron convoca nuova riunione unità crisi alle 13 RaiNews

Il presidente Emmanuel Macron: "Scene di violenza ingiustificabili contro le istituzioni" A Marsiglia, in seguito agli incidenti e al saccheggio intorno al Vieux-Port, riferisce 'Le Figaro', ci sono a ...