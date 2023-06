“In campo la vita sparisce” un racconto sul più grande di tutti | Diego Armando Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Ma sta morendo” “Ma è” “Anchemuore” Jorge è stupito dal suono della sua ultima frase. Non aveva mai pensato chepotesse morire. Nessuno ci aveva mai pensato. Comincia con questo dialogo tra Jorge Romero, giovane medico uruguaiano, e Guillermo Coppola a Punta del Este in Uruguay nel gennaio del 2000 durante una delle tante partite trae la morte il libro di Loris Caruso “Inla” Ed. Castelvecchi. Un libro che racconta in tutto e per tutto il Pibe de Oro mescolando nella giusta maniera fatti realmente accaduti con elementi romanzati che rendono lo scritto scorrevole e appassionante. Si parte con ilbambino a Villa Fiorito dove vive con i genitori,...