In arrivo bonus una tantum per questa categoria di professionisti

(Di venerdì 30 giugno 2023) È inilunaperdi: si tratta di un contributo economico che può essere richiesto fino al 5 settembre 2023. L’ENPAF ha stanziato circa 400mila euro da erogare a chi presenta l’istanza entro la scadenza del 5 settembre 2023. Per beneficiare delunaè necessario essere in regola con i contributi previdenziali ed esercitare la professione dall’anno 2021. Le istanze e la documentazione vengono inviate all’ente tramite PEC. Sul sito istituzionale dell’ENPAF sono presenti i form necessari e le istruzioni. Ecco quali sono le categorie professionali che possono beneficiare deluna. Inununa ...

Tornano i point: su alcune salite nei finali di cinque tappe ci saranno abbuoni (8", 5", 2"). ... L'indomani la Tarbes - Cauterets, la classica giornata pirenaica con Aspin, Tourmalet ein ...... ma con una differenza reti migliore nei singoli scontri diretti " in caso dia pari punti. ... ecco qui l' elenco deidi benvenuto 2023 e dei rispettivi siti di scommesse sportive. L'...La priorità del Toro a oggi è quella di chiudere l'di Bellanova: con il Cagliari c'è l'accordo da tempo a 7 milioni più 2 di, in questi giorni il ds granata Davide Vagnati era in Romania ...

Bonus in arrivo per i lavoratori del turismo Lavorofisco.it

Anime Factory ha annunciato l'imminente arrivo di un'edizione Home Video in DVD e Blu-Ray per DRAGON BALL SUPER.Via libera definitivo al decreto legge Lavoro. Il provvedimento contiene una serie di cambiamenti: dall'addio al Reddito di cittadinanza alla proroga del lavoro agile, dal taglio delle tasse in busta ...