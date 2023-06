La Corte d'Appello di Londra ha messo seriamente in discussione la draconiana stretta sull'immigrazione irregolare lanciata dal premier britannico Rishi Sunak dichiarandoil contestatissimo piano del governo conservatore per trasferire i richiedenti asilo in Ruanda a scopo dissuasivo contro gli sbarchi sulle coste inglesi. 30 giugno 2023...del governo conservatore britannico diin Rwanda i richiedenti asilo che arrivano attraverso il canale della Manica. La sentenza, resa pubblica nel tardo pomeriggio di ieri, giudica...... è. Lo ha stabilito la Corte d'appello britannica, infrangendo i sogni di gloria della ministra dell'Interno Suella Braverman, che sperava dichi sbarca sulle coste del paese in una ...

Illegale spedire i migranti in Ruanda, schiaffo a Sunak

La Corte d'Appello di Londra ha messo seriamente in discussione la draconiana stretta sull'immigrazione irregolare lanciata dal premier ...