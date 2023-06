Il vero obiettivo di Prigozhin e le conseguenze per Putin nell’analisi di Pellicciari

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il privilegio che offre Formiche di scrivere della rivolta di Evgenija una settimana di distanza dai fatti, mette al riparo dai rischi dei (di nuovo, troppi) commenti a caldo che hanno rincorso in affanno l’ennesimo evento russo non previsto. Analisti in ansia da prestazione hanno prodotto azzardati pronostici internazionali prima ancora che diagnosi dei fatti accaduti e del loro significato, al netto delle narrative di guerra contrapposte. Più che in chiave geo-politica (lettura utile, ma oramai abusata) l’intera vicenda va ricondotta ad una dimensione politica interna russa che parte da ben prima della guerra in Ucraina. Vista da questa prospettiva, la rivolta diha ricordato l’invasione militare russa del 24 Febbraio 2022. Un evento non sorprendente (perché considerato possibile) ma che ha colto di sorpresa (perché considerato ...