Il tuo capo ti sta spiando su Zoom | attenzione a cosa fai col computer aziendale!

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Durante la pandemia, molti lavoratori hanno iniziato ad utilizzare software comee Slack per il lavoro da casa. Tuttavia, potrebbero non essere a conoscenza del fatto che i loro datori di lavoro hanno accesso alle loro comunicazioni. Gabrielle Judge di TikTok ha recentemente sollevato il problema, rivelando che ancheBusiness non è al sicuro dall'accesso dei datori di lavoro. Se sei un dipendente, è importante essere consapevoli di ciò che si dice e si fa durante il lavoro, poiché la sorveglianza dei dipendenti è una realtà. Leggi l'articolo per maggiori informazioni e per scoprire come proteggerti. Diparliamo in questo articolo... L'utilizzo di software comee Slack durante la pandemia La possibilità per gli amministratori di accedere alle comunicazioni degli utenti Avvertimenti ...