Il ' Terzo Paradiso dell' Energia' illumina Monte Isola

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - L'arte incontra nuovamente l'ambiente sul Lago d'Iseo. Nell'ambitoe manifestazioni in calendario per 'Bergamo Brescia Capitale Italianaa Cultura 2023', dall'8 al 23 lugliosaràta dal, realizzato in collaborazione con Cittaarte - Fondazione Pistoletto grazie al sostegno di A2A e Fondazione Banco. Torneranno a risplendere anche alcunee opere di Angelo Bonello, già esposte a Light is Life-Festae Luci A2A, svoltasi lo scorso febbraio a Bergamo e Brescia. L'opera inedita, installata in località Le Ere, sarà composta da 16 cumuli di reti, tanti ...