Il socio | recensione del film con Tom Cruise

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il: Il(The Firm), 1993. Regia: Sydney Pollack. Cast: Tom, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn, Ed Harris, Holly Hunter, Hal Holbrook, Jerry Hardin, David Strathairn, Terry Kinney, Wilford Brimley, Gary Busey, Paul Sorvino, Tobin Bell, Dean Norris. Genere: thriller. Durata: 154 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Paramount+, in lingua originale. Trama: Il giovane avvocato Mitch McDeere ottiene un lavoro da sogno, ma quel sogno si rivela presto un incubo. Il 30 giugno del 1993 usciva nelle sale americane il primo adattamento di un romanzo di John Grisham, avvocato passato alla prosa e divenuto famoso due anni prima con il suo secondo romanzo The Firm (Ilin italiano). Un romanzo il cui successo, frutto della strategia commerciale della casa editrice Doubleday, fu parzialmente ...

Il modello bio - psico - sociale, anzi bio - psico -- spirituale, della salute è, sul piano teorico, un modello affermato da ormai sei decenni, ma siamo ancora lontani dalla sua sistematica

L'ultima avventura dello Strigo di Henry Cavill è una stagione che non può sbagliare e che va all in sui propri punti di forza.