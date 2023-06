Il Salone di Genova è sold out | prenotati tutti gli spazi espositivi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Viaggia già su grandi numeri la 63esima edizione delNautico di, che registra subito unout per quanto riguarda gli. La kermesse aprirà i battenti agli appassionati della nautica da diporto il prossimo 21 settembre e glisono giàdagli espositori desiderosi di mettersi in mostra in questa prestigiosa vetrina.diout per gli espositori “Per ilNautico siamo giàout come espositori anche quest’anno”, ha detto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, intervenuto a margine del “World yachting sustainability forum” nell’ambito della Convention ...

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualità, ASL 3 presente alOrientamenti con una postazione per effettuare ...Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica annuncia, parlando a margine del "World yachting sustainability forum" nell'ambito della convention Satec, che gli spazi per 63edizione del...Questa la motivazione: "Per aver attestato la strategicità delNautico Internazionale diquale piattaforma per lo sviluppo internazionale della nautica da diporto e motore di ...

Salone Nautico di Genova, gli spazi sono già “sold out” La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Per il Salone Nautico siamo già sold out come espositori anche quest'anno". Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica annuncia, parlando a margine del "World yachting sustainability forum" ...