Il rompicapo matematico che sta facendo impazzire i social | sembra semplice | ma…

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’enigma che ti proponiamo qui è più complicato di quel che. Dovrai contare su tutte le tue capacità logiche per risolverlo. Come te la cavi con la matematica e con la logica? I test logico-matematici sono un toccasana per il nostro cervello, perché potenziano le sue capacità di ragionamento e lo mantengono sveglio e in salute. Sono, inoltre, un ottimo modo per fuggire dalla nostra routine quotidiana, e per divertirsi e distrarsi per un po’ di tempo. Osserva con estrema attenzione questo test: riuscirai a trovare la risposta per l’ultima riga? (ilovetrading.it)Il test che troverai qui, però, potrebbe farti sudare più di quel che credi. Dovrai osservare l’immagine iniziale, e trovare il pattern che lega tutte le righe per trovare la soluzione. Non sarà facile ma in realtà, se hai letto fin qui, disponi di tutti i mezzi per riuscire a risolverlo senza nessun tipo ...