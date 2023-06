Il rider in bicicletta travolto da un' auto passata col rosso

(Di venerdì 30 giugno 2023) È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Civile di Brescia ilinche, martedì mattina, è statoda un'colall'incrocio tra via Fratelli Ugoni e via Vantini, secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente riportata da BresciaToday...

Un rider di 52 anni è stato investito da un'auto a Brescia e si trova in ospedale in terapia intensiva. L'auto sarebbe passata con il semaforo rosso travolgendo il ciclista. "Come sindacato siamo da ...Un rider in bici è stato investito da un'auto che passava con il semaforo rosso in via Fratelli Ugoni e adesso si trova ricoverato in terapia intensiva . L'incidente è avvenuto martedì, in città.

L’uomo si trova in terapia intensiva. La Filt Cgil: “Servono regole certe per questo lavoro, norme in materia di salute e sicurezza, compresa la responsabilità delle imprese” ...A darne notizia è una nota della Cgil (Filt), che punta il dito contro le condizioni dei lavoratori del settore.