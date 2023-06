Il ragazzo arrestato per l’omicidio di Michelle Causo | «Lei mi doveva 30 euro»

l'amico trapper Roma, 17enne uccisa a coltellate, il corpo in un carrello della spesa vicino ai cassonetti. Fermato il presunto assassino Lite tra giovani: Giuseppe ucciso a coltellate Dopo ...Eppure sulc'erano delle voci... 'Nel quartiere non era un segreto che disponeva di piccole quantità di erba. Così come non era un segreto che in passato avesse avuto una storia ...E l'ultimo giorno in cui si è trovata davanti quel, classe 2006,con l'accusa di essere l'assassino della figlia, Michelle Maria Causo, 17 anni, è stato quello precedente il delitto.

Michelle Causo, le minacce al ragazzo arrestato per l’omicidio: ‘Giuro su dio, non arrivi al tuo prossimo compleanno’ Il Corriere della Città

Nella giornata di lunedì il killer apparirà dinanzi al gip del Tribunale dei minorenni di Roma per l’udienza di convalida dell’arresto. Una accusa che, a quanto pare, potrebbe aggravarsi sempre di più ...Questa spiegazione, però, non convince gli inquirenti, secondo cui è improbabile che un movente così debole sia alla base di un delitto tanto efferato ...