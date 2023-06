(Di venerdì 30 giugno 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppe Cruciani è tornato sulla polemica relativa alle droghe leggere: “In Europa il consumo di alcol è responsabile di circa un milione di decessi ogni anno. 2545 ogni giorno. In Italia ogni giorno 48 persone muoiono a causa dell’alcol, 17mila ogni anno. Accorcia la vita di 4 anni con 18 bicchieri a settimana,” ha detto il conduttore, sottolineando la gravità del. Ha proseguito poi citando i danni del fumo di tabacco: “93mila morti all’anno. 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le donne.” Il conduttore di Radio24 ha poi sollevato il tema della dipendenza dal gioco d’azzardo: “1,3 milioni di italiani sono malati, patologici da gioco d’azzardo”. Dopo aver elencato questi dati, Cruciani ha espresso il suo disappunto per la recente polemica sollevata dal premier Meloni ...

...è un grandissimo produttore di energia, soprattutto pulita, noi abbiamo undi ... ha detto Orbán, ricordando le conclusioni dei vertici passati secondo cui le decisioni in materia...... non è reato e sarebbe solo unmio. Queste iniziative sono solo demagogia. Sono una ... Quand'anche una volta ogni tre mesi mi offrissero un tiro,solo fatti miei'. Sulla pubblicazione ......è un grandissimo produttore di energia, soprattutto pulita, noi abbiamo undi ... ha detto Orbán, ricordando le conclusioni dei vertici passati secondo cui le decisioni in materia...

“Il problema sarebbero le cannette Andate a fare in c***!” Nicola Porro

Signor Sindaco, sono un abitante della Suburra teramana– nello specifico Via Falzon (nomen omen), 64100 Teramo -. Trattasi di via probabilmente a lei sconosciuta. Lo è sicuramente per le forze ...