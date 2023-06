Il primo volo commerciale di Virgin Galactic è stato un successo A bordo equipaggio italiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Completato conildi01, la prima effettiva missione di. Aunche ha condotto 13 esperimenti scientifici in microgravità durante ilsub orbitale....

... che avevano prenotato una bordo di SpaceShipTwo già nel 2019 al fine di effettuare delle ricerche suborbitali. Le due organizzazioni hanno messo tre persone a bordo dell'Unity. Ilera il ..."Abbiamo effettuato unsuborbitale, ildella storia commerciale, con il Consiglio nazionale delle ricerche. Una missione positiva; tutti gli esperimenti sono stati effettuati. Orgoglioso di aver rappresentato l'...A marzo 2022 rientra tra i 150 preselezionati di 1Mnextmaggio con il brano Miserere, uscito ... 12 agosto: 'La foto del turista', con Vincenzoe Giovanna Criscuolo , regia di Federico ...

Il primo volo commerciale suborbitale di Virgin Galactic segna l'inizio di un'era dei viaggi spaziali commerciali per i privati.