Il primo farmaco progettato e disegnato da un’IA sarà testato su pazienti umani

(Di venerdì 30 giugno 2023) La malattia che proverà a sconfiggere è la fibrosi polmonare idiopatica. Esistono altri farmaci in sperimentazione creati con l’aiuto dell’IA, ma INS018 055 è interamente frutto della piattaforma Pharma.AI....

...della Farmacia dell'Ospedale di Cona e poi anche dell'Unità Operativa Politiche delAUSL, ... il mandato ha la durata di tre anni con decorrenza dalluglio 2023 con il supporto del ...Questa adesione, firmata all'atto delprelievo, ha valore di impegno morale: fino all'ultimo ... Prevede la somministrazione, nei cinque giorni che precedono la donazione, di unche ...Per le imprese più piccole ilprogetto che porteremo in campo nei prossimi mesi, liberando le ... oltre a quelli del digitale e dell'energia verde, si crei anche un distretto del, ...

Empagliflozin: primo farmaco rimborsato per l'insufficienza cardiaca ... PharmaStar

Un uomo ha violentato e segregato in casa la compagna di 30 anni, che è riuscita a far arrestare l’uomo chiedendo aiuto in farmacia ...Il tracciato sarà inviato telematicamente a un centro di refertazione così da avere subito il parere di uno specialista ...