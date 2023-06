Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler | la contessa potrebbe stare male per amore

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 30 giugno 2023) Le nuove puntate de Il8 in onda su RAI 1 da settembre, vedranno al centro dell’attenzione Adelaide, che tornata nel capoluogo lombardo si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua relazione sentimentale con Marcello, quest’ultimo in assenza dellasi è lasciato trasportare dalle emozioni con la giovane ed affascinante Ludovica. Il8, Barbieri e Adelaide in crisi Marcello, ha un po’ di dubbi nei confronti di Adelaide, non ha gradito che quest’ultima in precedenza abbia lasciato Milano improvvisamente senza metterlo al corrente. Come mai si è recata in Svizzera? È questa la domanda alla quale Barbieri vorrebbe associare al più presto una risposta. (L’articolo continua dopo la foto sottostante.) In ...