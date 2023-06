Il nuovo colosso automobilistico sbarca in Italia | Suv low-cost per tutti | italiani in festa

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 30 giugno 2023) Suv a bassoo ma con stile e potenza? Non è un’utopia, grazie alstraniero pronto are in. Un piccola rivoluzione è in arrivo nel mercato dell’autono. Un settore che ormai da anni è dominato sempre dagli stessi marchi sta per vedere l’approdo di unnome, che sebbene ancora poco noto nel nostro paese è già una livello mondiale. Una buona notizia soprattutto per gli appassionati dei Suv, che presto vedranno aumentare la gamma di veicoli tra cui scegliere, grazie a nuovi interessanti modelli. In più, il grande vantaggio sarà quello delo, sensibilmente ridotto per queste vetture rispetto a quelle proposte da molti altri competitor, senza che questo ...