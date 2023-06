Il nuovo accessorio per iPhone che sta facendo infuriare tutti i tecnici - E non c' è nulla che tu possa fare per risolvere il problema!

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Un esperto di tecnologia ha rivelato l'"must-have" perche sta rovinando la durata della batteria del dispositivo - e non c'èche siper sistemarlo. Scopri quali sono gli errori che stai commettendo e come evitare che il tuosi scarichi velocemente. Di cosa parliamo in questo articolo... I caricabatterie wireless possono ridurre la durata della batteria dell'Evitare di utilizzare il telefono durante la ricarica Mantenere la carica della batteria tra il 20% e l'80% Attivare la ricarica ottimizzata della batteria Una copertura cellulare scarsa può influire sulla durata della batteria Unpersta rovinando la durata della batteria del dispositivo Un noto ...